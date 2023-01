Cillessen kijkt positief terug op gesprek met Oranje-keeperstrainer Lodewijks

Jasper Cillessen heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn gesprek afgelopen week met Patrick Lodewijks, de keeperstrainer van het Nederlands elftal. De doelman van NEC liet al eerder weten dat hij hoopt op een nieuwe kans in Oranje, nadat hij gepasseerd werd voor het WK in Qatar.

"Het ging vooral over hoe het met me gaat. Ik vond het een positief gesprek. Ik zit lekker in mijn vel", zei Cillessen zondag na de Gelderse derby tegen Vitesse tegen onder andere Voetbal International. "We gaan zien wat de toekomst brengt. Ik kan er verder niet zo veel over kwijt."

De 33-jarige Cillessen was in de vorige periode van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje de eerste keeper. Lodewijks was destijds ook keeperstrainer, maar onder Louis van Gaal had Frans Hoek die functie. Hoek belde Cillessen kort voor het WK met de mededeling dat die buiten de selectie viel.

In maart maakt Koeman zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart). Cillessen hoopt uiteraard dat hij zich dan weer mag melden op de KNVB Campus in Zeist. "Ik moet blijven presteren, dan zien we in maart wel hoe de selectie eruitziet. Een schone lei bij Oranje? Daar ga ik wel voor."

Jasper Cillessen hield zondag de nul in de Gelderse derby tegen Vitesse (0-0). Foto: Pro Shots

'Noppert heeft het gewoon goed gedaan'

De laatste interlands van Cillessen dateren van afgelopen voorjaar, toen hij in mei en juni het doel van Oranje verdedigde in twee Nations League-wedstrijden. In de WK-selectie kregen Andries Noppert, Remko Pasveer en Justin Bijlow de voorkeur boven de 63-voudig international, die in 2013 debuteerde in Oranje.

Ondanks de enorme teleurstelling keek Cillessen wel naar de WK-duels van Oranje, zo vertelde hij al eerder. Ook voor hem was het een verrassing dat Noppert eerste doelman was. "Maar hij heeft het gewoon heel goed gedaan", erkende Cillessen. "Dus alle complimenten aan Andries."

