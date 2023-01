Shakhtar gebruikt deel van geld recordtransfer Mudryk voor hulp aan soldaten

Shakhtar Donetsk gaat een deel van de transfersom van Mykhailo Mudryk gebruiken om Oekraïense soldaten en hun families te steunen. Dat heeft voorzitter Rinat Akhmetov maandag aangekondigd.

De Oekraïense club maakte zondag de transfer van Mudryk naar Chelsea bekend. De 22-jarige aanvaller levert Shakhtar een recordbedrag van zo'n 100 miljoen euro op: een vast bedrag van 70 miljoen euro, plus 30 miljoen euro aan bonussen.

De transfersom komt voor een deel ten goede aan de soldaten en hun families in Oekraïne. De club lanceert een eigen project en stopt er direct 25 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) in. Het geld wordt onder meer gebruikt voor prothetische behandelingen en psychologische ondersteuning.

"Wij staan voor altijd bij onze soldaten in het krijt. Dankzij hun opoffering en moed slaagden we erin om de vijand in de eerste maanden van de oorlog in bedwang te houden", zegt voorzitter Akhmetov in een verklaring.

Mykhailo Mudryk werd zondag gepresenteerd op Stamford Bridge. Foto: Getty Images

Shakhtar hoopt Chelsea in Donetsk te verwelkomen

Akhmetov baalt dat Mudryk vertrekt, maar hoopt hem op korte termijn weer te mogen ontvangen in Donetsk. Shakhtar wil Chelsea nadat de oorlog beëindigd is uitnodigen voor een oefenwedstrijd.

"Helaas is dat nu onmogelijk door de afschuwelijke en onrechtvaardige oorlog. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we zullen winnen. Dan hopen we in de Donbass Arena een oefenwedstrijd tegen Chelsea te spelen. We moeten er samen alles aan doen om die dag dichterbij te laten komen."

Door het conflict in het Donetsbekken speelde Shakhtar sinds 2014 niet meer in de Donbass Arena. Voor wedstrijden week de club uit naar het westen van Oekraïne. Momenteel is het winterstop in Oekraïne. Shakhtar staat tweede, achter Dnipro-1.

