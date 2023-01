Xavi heeft eerste prijs als Barcelona-trainer binnen: 'Dit geeft een hoop rust'

FC Barcelona-trainer Xavi is opgelucht na het winnen van zijn eerste prijs als trainer van de Catalaanse topclub. De oud-middenvelder veroverde zondagavond de Spaanse supercup ten koste van rivaal Real Madrid.

"Deze prijs geeft ons allemaal rust", zei Xavi op de persconferentie na de winst in Riyadh. "Als we dit tegen Real Madrid laten zien, kunnen we ieder team aan. Deze prijs zal me de rest van mijn leven bijblijven. Maar ik hoop alleen niet dat het mijn laatste is."

De supercup is voor 'Barça' de eerste prijs sinds de Copa del Rey in 2021. Toen was Ronald Koeman nog hoofdtrainer. Vorig seizoen was Barcelona onder Xavi kansloos in de titelrace. Daarnaast werd de club in de strijd om de Spaanse beker, Spaanse supercup en Europa League vroegtijdig uitgeschakeld.

Met Frenkie de Jong in de basis heerste Barcelona zondagavond van begin tot eind tegen Real Madrid. Halverwege stond het door doelpunten van Gavi en Robert Lewandowski al 0-2 en na rust tekende Pedri voor voor slotakkoord.

Xavi was niet alleen te spreken over het resultaat, maar ook over het spel van zijn ploeg. "Het winnen van een prijs is belangrijk. Maar de manier waarop we winnen is voor mij net zo belangrijk. Hier mogen we erg trots op zijn", zei de Spanjaard.

Gavi en Ousmane Dembélé tonen de gewonnen supercup. Foto: Reuters

'Gavi is een speler zonder plafond'

Xavi wees Gavi aan als de absolute uitblinker. "Hij is een en al passie en heeft een geweldige invloed op het team", zei Xavi. "En dat allemaal terwijl hij pas achttien jaar oud is. Hij maakt ons dolenthousiast."

"Gavi is een geboren leider. Dat zie je meteen", vervolgde de trainer over de Spaanse international, die de assist gaf bij de treffer van Lewandowski. "Ik zal hem altijd blijven prijzen. Hij is een speler zonder plafond."

Onder leiding van Xavi is FC Barcelona in de race voor nog drie prijzen. De 26-voudig landskampioen staat bovenaan in de competitie en zit nog in het Spaanse bekertoernooi en de Europa League.

