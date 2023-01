Promes ontkent dat hij Russisch paspoort wil aanvragen om uitlevering te ontlopen

Quincy Promes ontkent dat hij een Russisch paspoort wil aanvragen om uitlevering aan Nederland te voorkomen. Vorige maand meldden verschillende media dat de van poging tot moord verdachte voetballer een aanvraag wil indienen om Russisch staatsburger te worden.

"Promes wil sowieso geen Russisch paspoort als hij daarmee zijn Nederlandse paspoort kwijt zou raken", laat Malewicz weten. "Het heeft er dus niks mee te maken dat hij denkt niet uitgeleverd te hoeven worden. Dat is toch al niet aan de orde, want Rusland en Nederland werken op dit moment niet meer samen bij verzoeken tot uitlevering."

Tegen de 31-jarige Promes loopt in Nederland een strafproces. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou hij een neef van hem met een mes in een knie hebben gestoken. Promes speelt sinds begin vorig jaar bij Spartak Moskou na zijn vertrek bij Ajax en werd vorige maand uitgeroepen tot speler van het jaar in Rusland.