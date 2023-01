Barcelona verslaat Real dankzij hoofdrol Gavi en verovert Spaanse supercup

FC Barcelona heeft zondag voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis de Spaanse supercup veroverd. De ploeg van coach Xavi was in de finale in de Saoedische hoofdstad Riyad met 3-1 te sterk voor Real Madrid.

Gavi opende na ruim een half uur de score voor Barcelona. Op slag van rust verdubbelde Robert Lewandowski de voorsprong en twintig minuten voor tijd maakte Pedri de 3-0. In blessuretijd deed Karim Benzema nog wat terug namens Real.

Frenkie de Jong had een basisplaats bij Barcelona en werd vier minuten voor tijd gewisseld. Memphis Depay bleef op de bank bij de Catalanen.

De Spaanse supercup is de eerste prijs voor Barcelona onder Xavi, die in november 2021 de ontslagen Ronald Koeman opvolgde. De vorige prijs dateerde van april 2021, toen de Copa del Rey werd gewonnen.

Barcelona veroverde de Spaanse supercup in 2018 voor het laatst en is met veertien eindzeges recordhouder. Real Madrid won de prijs twaalf keer, waaronder vorig jaar.

In Spanje gaat de supercup sinds het seizoen 2019/2020 tussen vier ploegen. Elk jaar zijn de bekerfinalisten en de nummers één en twee van vorig seizoen van de partij. In de halve finales wonnen Barcelona en Real na penalty's van respectievelijk Real Betis en Valencia.

Gavi maakte een doelpunt en gaf twee assists. Foto: Getty Images

Gavi direct betrokken bij alle goals Barcelona

Barcelona was in het King Fahd Stadium in Riyad duidelijk de betere ploeg in de eerste helft. Het overwicht leidde in de dertiende minuut bijna tot een doelpunt voor de ploeg van Xavi, toen een afstandsschot van Lewandowski via de handen van Real-doelman Thibaut Courtois op de paal belandde.

Real kwam voor rust niet verder dan een kopbal van Benzema die over ging. Aan de andere kant vond Gavi in de 33e minuut wel het doel. Na matig uitverdedigen van Real kwam de bal via Lewandowski bij het achttienjarige toptalent, dat Courtois passeerde met een schot in de verre hoek.

Vlak voor rust zorgde Lewandowski voor de 2-0 en ook daarin had Gavi een aandeel. Na een pass van De Jong ter hoogte van de middenlijn zette Gavi de bal voor, waarna de Poolse spits simpel afrondde.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Courtois voorkwam kort na rust de 3-0 met een redding op een inzet van Ousmane Dembélé, maar werd in de 69e minuut wel gepasseerd. Daarbij tikte Pedri binnen op aangeven van Gavi.

In het restant van de wedstrijd stichtte alleen Real nog gevaar. Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen redde nog op doelpogingen van Rodrygo en Benzema, maar moest in blessuretijd toch nog een treffer van Benzema incasseren.

Eerder

Aanbevolen artikelen