PSG met supertrio onderuit, Koopmeiners scoort bij monsterzege Atalanta

Paris Saint-Germain heeft zondag een verrassende nederlaag geleden in de Ligue 1. De koploper ging met 1-0 onderuit bij Stade Rennais. In de Serie A scoorde Teun Koopmeiners bij een monsterzege van Atalanta op Salernitana: 8-2.

Bij Paris Saint-Germain stonden Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar voor het eerst sinds medio november weer eens samen op het veld. Messi en Neymar hadden een basisplaats en Mbappé viel vroeg in de tweede helft in.

Ondanks de hereniging van het supertrio had PSG het lastig met Stade Rennais. Zo moest PSG-doelman Gianluigi Donnarumma voor rust in actie komen bij doelpogingen van Arnaud Kalimuendo en Amine Gouiri.

Halverwege de tweede helft kwam Rennes wel tot scoren. Na uitstekend voorbereidend werk van Adrien Truffert rondde Hamari Traoré af. PSG stichtte daarna nog gevaar via Mbappé en Juan Bernat, maar de bezoekers konden de nederlaag niet voorkomen.

Door de nederlaag in Rennes heeft PSG nu nog drie punten voorsprong op nummer twee Lens, dat zaterdag wel van AJ Auxerre (1-0) won. Stade Rennais is de nummer vijf op de ranglijst.

Ook Jeremie Boga, Ademola Lookman en Rasmus Højlund scoorden in de eerste helft tegen het Salernitana van basisspeler Tonny Vilhena. De bezoekers hadden via Boulaye Dia nog wel een antwoord op de 1-0 van Boga, maar werden daarna overklast door een wervelend Atalanta.

Vaak bloeden duels die een doelpuntrijke eerste helft kennen dood. In Bergamo was daar geen sprake van. Lookman liet kort na rust de 6-1 aantekenen, waarna Hans Nicolussi iets terugdeed voor de bezoekers. Ederson Silva bracht de marge echter snel weer op vijf. Atalanta bleef daarna maar aanvallen, op jacht naar de dubbele cijfers. Verder dan 8-2 - via een goal van Nadir Zortea - kwam de swingende thuisploeg niet.