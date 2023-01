Koopmeiners heeft met treffer aandeel in monsterzege Atalanta

Delen via E-mail

Mede dankzij een treffer van Teun Koopmeiners heeft Atalanta zondag in de Serie A een klinkende 8-2-zege geboekt op Salernitana. Halverwege leidde de gretige subtopper al met 5-1 tegen de nummer vijftien.

Ook Jeremie Boga, Ademola Lookman en Rasmus Højlund scoorden in de eerste helft tegen het Salernitana van basisspeler Tonny Vilhena. De bezoekers hadden via Boulaye Dia nog wel een antwoord op de 1-0 van Boga, maar werden daarna overklast door een wervelend Atalanta.

Vaak bloeden duels die een doelpuntrijke eerste helft kennen dood. In Bergamo was daar geen sprake van. Lookman liet kort na rust de 6-1 aantekenen, waarna Hans Nicolussi iets terugdeed voor de bezoekers. Ederson Silva bracht de marge echter snel weer op vijf. Atalanta bleef daarna maar aanvallen, op jacht naar de dubbele cijfers. Verder dan 8-2 - via een goal van Nadir Zortea - kwam de swingende thuisploeg niet.