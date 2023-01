Trainer Slot geniet van 'verschrikkelijk dominant' Feyenoord in Groningen

Arne Slot heeft zondag genoten van de manier waarop koploper Feyenoord bij FC Groningen won. De Rotterdammers waren heer en meester in de Euroborg en versloegen de zwakke tegenstander met 0-3.

"Ik vind het heel knap dat we uit bij FC Groningen - en ik weet echt wel hoe zij ervoor staan - zo verschrikkelijk dominant konden spelen", zei Slot in de catacomben tegen ESPN.

De trainer zag zijn ploeg op elk vlak heersen. "We hadden heel veel de bal, kwamen tot heel veel kansen en hadden heel veel controle over de wedstrijd Dat vond ik heel prettig om te zien."

Feyenoord was vanaf het begin sterker dan het dolende Groningen en stond na een half uur al met 0-2 voor dankzij Igor Paixão en Orkun Kökçü. Vlak voor tijd bepaalde invaller Santiago Giménez de eindstand.

Arne Slot was zeer te spreken over het spel van middenvelder Mats Wieffer. Foto: ANP

'Wieffer speelde uitstekend'

Slot was verder complimenteus over Mats Wieffer. De 23-jarige middenvelder had in competitieverband voor het eerst een basisplaats bij Feyenoord. Hij verving de geblesseerde Quinten Timber.

"Hij speelde een uitstekende wedstrijd", zei Slot. "Hij won bijna elk kopduel en is aan de bal rustig. Het is ook lekker om in dit elftal te komen, omdat ze vrij aardig weten hoe ze de vrije man moeten vinden."

Feyenoord zag achtervolgers Ajax en PSV punten verspelen en is de grote winnaar van het weekend. De Rotterdammers hebben nu vijf punten voorsprong op beide concurrent. AZ staat tweede, op vier punten van de koploper.

In de komende speelronde speelt Feyenoord thuis tegen het uit vorm verkerende Ajax. De ploeg van Slot kan in de Klassieker dus een nieuwe tik uitdelen in de titelstrijd.

Eredivisie-speelronde 16 Heerenveen-AZ 0-2

Volendam-RKC 2-1

Ajax-Twente 0-0

Sparta-Excelsior 1-0

Vitesse-NEC 0-0

Go Ahead-Utrecht 2-2

Fortuna-PSV 2-2

Groningen-Feyenoord 0-2

Emmen-Cambuur 0-0

