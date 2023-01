Koploper Feyenoord klopt zwak Groningen en is grote winnaar van het weekend

Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie zondag verstevigd. De vijftienvoudig landskampioen won zonder problemen van FC Groningen (0-3) en loopt daarmee uit op Ajax en PSV.

De eenzijdige wedstrijd in de Euroborg was na een half uur eigenlijk al beslist door treffers van Igor Paixão en aanvoerder Orkun Kökçü. Het zwakke FC Groningen bracht Feyenoord geen moment in de problemen en moest in de slotminuten een derde goal slikken. Santiago Giménez was de doelpuntenmaker.