De Jong baalt als een stekker van gelijkspel PSV: 'Hebben allemaal gefaald'

Luuk de Jong heeft er na het 2-2-gelijkspel van PSV bij Fortuna Sittard zwaar de pest in. De aanvoerder zag zijn ploeg talloze kansen missen tegen de Limburgers, die ver in de blessuretijd met tien man langszij kwamen door een strafschop van Burak Yilmaz.

Dat PSV slechts met een 1-2-voorsprong begon aan de toegevoegde speeltijd was al een wonder op zich. De Eindhovenaren regen de kansen aaneen en heersten al helemaal na de rode kaart van Dogan Erdogan na 56 minuten.

"In de eerste helft hadden we al drie of vier goals moeten maken. We hebben alles aan onszelf te wijten", constateerde De Jong. PSV maakte na de rode kaart van Erdogan een 1-0-achterstand goed dankzij treffers van Xavi Simons en Ibrahim Sangaré en de 1-3 leek een kwestie van tijd.

"Na de 1-2 kregen we genoeg mogelijkheden. We hadden veel betere keuzes moeten maken. We gingen te vaak voor eigen succes, zo leek het. Het is kwalijk dat we deze wedstrijd niet op slot hebben gegooid. De tegenstander bleef zo hoop houden."