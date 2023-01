Chelsea maakt mede dankzij assist Ziyech einde aan dramatische reeks

Delen via E-mail

Chelsea heeft zondag eindelijk weer eens een overwinning geboekt in de Premier League. De Londenaren waren mede dankzij een assist van Hakim Ziyech met 1-0 te sterk voor Crystal Palace.

Chelsea boekte de eerste zege sinds 27 december (2-0-zege op Bournemouth). Daarna speelde de ploeg van coach Graham Potter gelijk bij Nottingham Forest (1-1) en verloren ze van Manchester City (0-1) en Fulham (2-1). Tussendoor was City veel te sterk in de FA Cup (4-0).

Ondanks de overwinning op Crystal Palace blijft Chelsea tiende op de ranglijst. De achterstand van 'The Blues' op koploper Arsenal, dat twee duels minder heeft gespeeld, bedraagt maar liefst zestien punten. Tijdens het duel met Crystal Palace maakte Chelsea overigens de komst van de Oekraïense vleugelspeler Mykhailo Mudryk bekend.

Arsenal komt later op de dag nog in actie. 'The Gunners' beginnen om 17.30 uur aan de Londense derby op bezoek bij Tottenham Hotspur.