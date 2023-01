Arsenal wint derby tegen Spurs mede door blunder Lloris en gaat steviger aan kop

Arsenal heeft zondag de koppositie in de Premier League verstevigd. 'The Gunners' wonnen de Londense derby tegen Tottenham Hotspur met 0-2 mede door een blunder van Spurs-doelman Hugo Lloris. Chelsea boekte mede door een assist van Hakim Ziyech weer eens een zege.

Arsenal kwam na een klein kwartier op voorsprong door een blunder van Lloris. De Fransman werkte een voorzet van Bukayo Saka vanaf rechts in eigen doel. Het was het eerste eigen doelpunt van de keeper in 354 Premier League-duels.

Ook daarna was Arsenal de betere ploeg in het Tottenham Hotspur Stadium. Dat resulteerde negen minuten voor rust in de 0-2 van Martin Ødegaard. De Noor vond het doel met een harde schuiver van ruim 20 meter.

Vroeg in de tweede helft was Tottenham dicht bij de aansluitingstreffer, maar Arsenal-doelman Aaron Ramsdale keerde de inzet van Ryan Sessegnon. Ook daarna voorkwam Ramsdale met een aantal fraaie reddingen dat het nog spannend werd in Londen.

Na het laatste fluitsignaal liep het nog even uit de hand. Ramsdale kreeg eerst ruzie met Spurs-aanvaller Richarlison en werd daarna achter het doel geschopt door een supporter van de thuisclub toen hij zijn bidon wilde pakken. Het leidde tot een opstootje waarbij heel wat spelers, trainers en stewards waren betrokken.

Dankzij de overwinning gaat Arsenal nog steviger aan kop. De ploeg van coach Mikel Arteta heeft acht punten voorsprong op Manchester City, dat zaterdag de derby tegen het Manchester United van trainer Erik ten Hag met 2-1 verloor. Tottenham staat vijfde.

Chelsea wint mede dankzij assist Ziyech weer eens

Eerder op de dag won Chelsea met 1-0 van Crystal Palace. Kai Havertz maakte het enige doelpunt van de wedstrijd op Stamford Bridge. De Duitser kopte halverwege de tweede helft raak uit een afgemeten voorzet van Ziyech, die tot een minuut voor tijd meedeed.

Chelsea boekte de eerste zege sinds 27 december (2-0-zege op Bournemouth). Daarna speelde de ploeg van coach Graham Potter gelijk bij Nottingham Forest (1-1) en verloren ze van Manchester City (0-1) en Fulham (2-1). Tussendoor was City veel te sterk in de FA Cup (4-0).

Ondanks de overwinning op Crystal Palace blijft Chelsea tiende op de ranglijst. De achterstand van 'The Blues' op koploper Arsenal, dat één duel minder heeft gespeeld, bedraagt maar liefst negentien punten. Tijdens het duel met Crystal Palace maakte Chelsea overigens de komst van de Oekraïense vleugelspeler Mykhailo Mudryk bekend.

Newcastle United klom dankzij een 1-0-zege op Fulham naar de derde plaats. Voormalig Willem II-spits Alexander Isak bezorgde zijn ploeg met een late goal de winst. Eerder miste Aleksandar Mitrovic een penalty voor Fulham. Sven Botman (Newcastle) en Kenny Tete (Fulham) maakten beiden de negentig minuten vol.

