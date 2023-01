Go Ahead breidt ongeslagen reeks uit dankzij late gelijkmaker tegen FC Utrecht

Go Ahead Eagles heeft zondag de lange ongeslagen reeks in de Eredivisie ternauwernood verlengd. Dankzij een doelpunt in de slotminuten werd het 2-2 tegen FC Utrecht. Vooral in de beginfase gebeurde er veel in Deventer.

Al in de derde minuut kwam FC Utrecht op voorsprong dankzij Willum Willumsson. De middenvelder van Go Ahead kopte de bal bij een vrije trap zeer ongelukkig in eigen doel. Zeven minuten later trok Bobby Adekanye de stand gelijk; de aanvaller volleerde prachtig raak.

Lang stond de 1-1-stand niet op het scorebord, want in de dertiende minuut was het weer raak voor FC Utrecht. Sander van de Streek kreeg de bal zomaar in de voeten gekopt door Go Ahead-verdediger Jay Idzes en kon van dichtbij scoren.

De rest van de wedstrijd was veel minder leuk dan het openingskwartier. FC Utrecht, dat Jens Toornstra geblesseerd zag uitvallen, incasseerde in het zicht van de haven alsnog een goal. Invaller Sylla Sow tikte binnen tegen zijn oude club. Daarna waren beide ploegen nog een keer dicht bij de winst.

Met het zwaarbevochten punt duurt de sterke serie van Go Ahead en trainer René Hake voort. De middenmoter uit Deventer is al elf wedstrijden ongeslagen; het laatste verlies dateert van 3 september, toen Feyenoord met 3-4 te sterk was.

Trainer Michael Silberbauer, die op 28 december Henk Fraser opvolgde, wacht nog op zijn eerste Eredivisie-overwinning met nummer zeven FC Utrecht. Bij zijn debuut werd het vorige week 1-1 tegen Feyenoord.

Eredivisie-speelronde 16 Heerenveen-AZ 0-2

Volendam-RKC 2-1

Ajax-Twente 0-0

Sparta-Excelsior 1-0

Vitesse-NEC 0-0

Go Ahead-Utrecht 2-2

Fortuna-PSV 2-2

Zondag 16.45 uur: Groningen-Feyenoord

Zondag 16.45 uur: Emmen-Cambuur

