PSV mist veel kansen en geeft zege in blessuretijd weg tegen tiental Fortuna

PSV heeft zondag in speelronde zestien van de Eredivisie op curieuze wijze punten verspeeld op bezoek bij Fortuna Sittard. De thuisploeg kwam in de negende minuut van de blessuretijd langszij door een benutte strafschop van Burak Yilmaz: 2-2. Fortuna speelde ruim een half uur met tien man en zag PSV enorm veel kansen missen.

PSV heerste in de eerste helft, maar liet vele mogelijkheden onbenut. Vlak voor rust kregen de Eindhovenaren daarvoor de rekening gepresenteerd: Iñigo Córdoba strafte zwak verdedigen van de bezoekers af.

Na de hervatting kroop Fortuna weer in de schulp en daar kwam het mede door een rode kaart van Dogan Erdogan niet meer uit. Xavi Simons zorgde voor de 1-1 en Ibrahim Sangaré liet de 1-2 aantekenen. In de blessuretijd dompelde Yilmaz de bezoekers in rouw door een strafschop te benutten.

Door de remise blijft PSV steken op 32 punten, twee minder dan Feyenoord. De Rotterdammers zijn om 16.45 uur begonnen aan het uitduel met FC Groningen. AZ heeft 33 punten en Ajax staat net als PSV op 32 punten. FC Twente maakt met 31 punten de top vijf vol in wat een spannend seizoen belooft te worden.

Eredivisie-speelronde 16 Heerenveen-AZ 0-2

Volendam-RKC 2-1

Ajax-Twente 0-0

Sparta-Excelsior 1-0

Vitesse-NEC 0-0

Go Ahead-Utrecht 2-2

Fortuna-PSV 2-2

Zondag 16.45 uur: Groningen-Feyenoord

Zondag 16.45 uur: Emmen-Cambuur

PSV totaal niet scherp in de afronding

Bij PSV verscheen Noni Madueke gewoon in de basis. Eerder deze week werd de Engelsman in verband gebracht met Chelsea, dat deze transfermaand de nodige aankopen doet om te proberen nog iets te maken van een vooralsnog kleurloos seizoen.

Zoals verwacht nam PSV het initiatief tegen het zich terugtrekkende Fortuna. De dominantie in balbezit leidde na tien minuten tot een riante mogelijkheid. Op aangeven van Simons, wiens vader ooit vier keer namens Fortuna scoorde in dit affiche, kreeg Anwar El Ghazi een grote schietkans. De aanvaller zag zijn schot worden gekeerd door keeper Ivor Pandur.

De uitblinkende sluitpost redde even later eveneens knap op een kopbal van Luuk de Jong. Ook diverse individuele acties van de bedrijvige Madueke hielpen de Eindhovenaren niet aan de gewenste openingstreffer.

Fortuna kwam er in offensief opzicht nauwelijks aan te pas; spits Yilmaz stond voortdurend op een eiland. De 1-0 vlak voor rust kwam dan ook als een grote verrassing. Córdoba trof doel nadat doelman Walter Benítez had geprobeerd om Yilmaz van scoren te weerhouden. Het was het eerste schot van Fortuna, dat profiteerde van de zee aan ruimte die PSV weggaf.

Fortuna Sittard-PSV was de 20.000e wedstrijd in de Eredivisie-historie. Foto: ProShots

Fortuna komt met tien man nog langszij

In het tweede bedrijf gingen de bezoekers verder met waar ze gebleven waren: kansen creëren en missen. Zo schoot Simons van dichtbij hoog over. Na een klein uur was er een meevaller voor PSV in de vorm van een rode kaart voor Erdogan, die moest inrukken omdat hij gevaarlijk inkwam ten opzichte van De Jong. De beslissing van arbiter Jochem Kamphuis leidde tot onbegrip bij de technische staf van de Limburgers.

Fortuna werd daarna op eigen helft vastgepind en de onvermijdelijke 1-1 viel na 65 minuten: de geheel vrijstaande Simons kopte raak op aangeven van Jordan Teze. PSV ging meteen op jacht naar de 1-2 en nadat Fortuna een paar keer door het oog van de naald was gekropen, sloeg Sangaré in de rebound toe. Vlak daarvoor lag Pandur nog in de weg bij een poging van De Jong, die erg ongelukkig speelde en grossierde in het missen van kansen.

Fortuna had niets meer in te brengen, maar kwam diep in de blessuretijd totaal onverwacht alsnog langszij. Yilmaz schoot bij een uitbraak van de thuisploeg op de lat, waarna Guus Til in de nastoot een overtreding beging op Ximo Navarro. Na een lange VAR-check ging de bal op de stip, waarna Yilmaz het vonnis voltrok.

PSV vervolgt de competitie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Fortuna wacht volgende zondag een bezoek aan AZ.

