Willem II na opvallende shirtwissel onderuit op bezoek bij Almere City

Willem II is er zondag niet in geslaagd om aan te haken bij de top van de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers verloren met 1-0 op bezoek bij concurrent Almere City.

Opvallend was dat Willem II-linksback Lucas Woudenberg het eerste deel van de wedstrijd speelde in een shirt van ploeggenoot Michael de Leeuw, met daarop diens rugnummer 23. Na zo'n 20 minuten werd dat opgemerkt. Woudenberg trok vervolgens aan de zijlijn zijn 'eigen' shirt met rugnummer 25 aan.

Voor Willem II was de wedstrijd in Almere een kans om aan te haken. Bij winst zouden de Tilburgers namelijk op de ranglijst over Almere City heen wippen. Nu is het verschil weer vijf punten. Willem II, dat sinds begin dit jaar wordt geleid door Reinier Robbemond, staat zevende.