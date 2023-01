Vitesse profiteert niet van rood Tannane en speelt gelijk in derby tegen NEC

Vitesse heeft zondag in de streekderby tegen NEC met een doelpuntloos gelijkspel genoegen moeten nemen. De Arnhemmers profiteerden daarmee niet van de vroege rode kaart van Oussama Tannane.

Het zeer wisselvallig presterende Vitesse gold op voorhand zeker niet als favoriet in de derby tegen middenmoter NEC, maar werd na 23 minuten in het zadel geholpen. Tannane, die in het verleden uitkwam voor de Arnhemmers, incasseerde een rode kaart omdat hij Kacper Kozlowski een tik in diens gezicht af.