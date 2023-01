Chelsea troeft Arsenal af en legt aanvaller Mudryk voor 100 miljoen euro vast

Chelsea heeft Arsenal afgetroefd in de strijd om Mykhailo Mudryk. De 22-jarige vleugelspeler uit Oekraïne, die dit seizoen zijn doorbraak beleefde in de Champions League, komt voor zo'n 100 miljoen euro over van Shakhtar Donetsk.

Mudryk was zondag toeschouwer bij Chelsea-Crystal Palace, dat om 15.00 uur begon. 'The Blues' brachten het nieuws over het vastleggen van de Oekraïner tijdens de openingsfase van de wedstrijd naar buiten.

Chelsea meldt niets over de transfersom, maar volgens Engelse media ligt die op ongeveer 100 miljoen euro. De tweevoudig Champions League-winnaar heeft de nieuweling een contract voor liefst 8,5 jaar laten tekenen.

Mudryk viel dit seizoen op met enkele uitstekende optredens in de Champions League. De aanvaller maakte drie treffers en schitterde met vele individuele acties. Shakhtar eindigde als derde in een poule die bestond uit Real Madrid, RB Leipzig en Celtic.

Lang leek Arsenal met Mudryk aan de haal te gaan, totdat Chelsea deze week doorpakte. 'The Blues' zijn bezig aan een dramatisch seizoen - ze staan in de Premier League slechts in de middenmoot - en zoeken daarom naar versterkingen.

Eerder deze transferperiode haalde Chelsea al onder anderen verdediger Benoît Badiashile en spelmaker João Félix naar Stamford Bridge. Er wordt ook op PSV-aanvaller Noni Madueke gejaagd.

