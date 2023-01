PSV begint met aan Chelsea gelinkte Madueke tegen Fortuna Sittard

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij voert in de Eredivisie-wedstrijd bij Fortuna Sittard drie mutaties door in zijn opstelling. Joël Drommel, die keepte in het KNVB-bekerduel met Sparta Rotterdam (1-2-winst), maakt weer plaats voor Walter Benítez. Verder zijn er in de defensie twee wijzigingen.

Noni Madueke, die in de belangstelling staat van Chelsea, verschijnt net als in de midweekse bekerwedstrijd op Het Kasteel aan de aftrap.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij uitte in de aanloop naar het duel met Fortuna Sittard zijn zorgen over de interesse in Madueke. Eerder zag de keuzeheer al Cody Gakpo vertrekken naar Liverpool. "Ik weet dat er interesse is, maar als trainer wil je liever je beste spelers behouden."

Net als tegen Sparta vormt Madueke een voorhoede met Anwar El Ghazi en Luuk de Jong. Op het middenveld krijgt Erick Gutiérrez opnieuw de voorkeur boven Joey Veerman. In die linie krijgt de Mexicaan gezelschap van Ibrahim Sangaré en Xavi Simons.

De defensie bestaat uit Jordan Teze, Jarrad Branthwaite, Armando Obispo en Phillipp Mwene. Laatstgenoemde vervangt de zieke Philipp Max links achterin. 'Bekerkeeper' Drommel maakt dus plaats voor Benítez en verder moet André Ramalho deze keer genoegen nemen met een reserverol.

De opstelling van PSV voor het duel met Fortuna Sittard. Foto: ProShots

PSV kan profiteren van averij Ajax

Bij een zege op Fortuna Sittard komt PSV in punten gelijk met Feyenoord, dat om 16.45 uur aantreedt tegen laagvlieger FC Groningen. De Eindhovenaren gaan bovendien Ajax en AZ voorbij bij een overwinning.

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en PSV begint om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis.

