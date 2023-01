Jans kritisch op FC Twente: '0-0 op bezoek bij Ajax voelt als puntenverlies'

Het 0-0-gelijkspel van FC Twente op bezoek bij Ajax voelt voor Ron Jans niet als een gewonnen punt. De trainer is kritisch op de Enschedeërs, die zaterdag een groot deel van de wedstrijd met een man meer speelden.

"Er zijn tijden geweest dat je hartstikke blij was als je met een 0-0-gelijkspel vertrok bij Ajax, maar dit voelt als puntenverlies", zei de 64-jarige Ron Jans na afloop in de Johan Cruijff ArenA tegen ESPN.

FC Twente begon nog voortvarend tegen het zwalkende Ajax. In de eerste tien minuten raakte de ploeg van trainer Jans via Václav Cerný en Michel Vlap twee keer de paal. Na de rode kaart van Devyne Rensch in de 35e minuut creëerde de uitploeg opvallend genoeg nauwelijks kansen meer.

"In de tweede helft vond ik dat we geen goede individuele actie meer hadden en het baltempo te laag was", vervolgde Jans. "Met tien man heeft Ajax - ondanks de situatie waarin ze verkeren - als team veel werklust getoond. Maar dan moet je de 0-1 maken. Dan knak je ze."

"Zij hebben in de tweede helft net zoveel kans gehad op een doelpunt als wij. Dus het lijkt me duidelijk dat we dat niet goed hebben gedaan. We hebben wel de nul gehouden, maar we hadden moeten winnen."

FC Twente wacht begin februari een nieuw duel met Ajax. Kort na het doelpuntloze gelijkspel in Amsterdam werden de twee ploegen aan elkaar gekoppeld voor de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi. Dat duel vindt op 7, 8 of 9 februari plaats in De Grolsch Veste.

Top 5 Eredivisie 1. Feyenoord 15-34 (+22)

2. AZ 16-33 (+11)

3. Ajax 16-32 (+27)

4. PSV 15-31 (+22)

5. FC Twente 16-31 (+17)

Eerder

Aanbevolen artikelen