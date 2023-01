Schreuder kan leven met gelijkspel in topper: 'FC Twente rook bloed'

Ajax-trainer Alfred Schreuder kan gezien de vroege rode kaart van Devyne Rensch en het wedstrijdverloop leven met het 0-0-gelijkspel zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen FC Twente. Hij prees na afloop van het vijfde puntenverlies op rij in de Eredivisie de "tactische discipline" bij zijn ploeg, maar wees ook op het nerveuze begin.

Ajax ontsnapte twee keer in de beginfase, want zowel Michel Vlap als Vaclav Cerny raakte de paal. "Ik vond dat we heel nerveus begonnen, zelfs slecht voor ons doen", erkende Schreuder tegenover ESPN.

"Ik had dat niet zien aankomen. We hadden een goede trainingsweek en ook gisteren op de laatste training zag het er goed uit. Het slechte begin was onnodig. Twente rook bloed en kreeg twee goede kansen."

In de 35e minuut werden de problemen van Ajax groter. Rensch werd van het veld werd gestuurd vanwege het neerhalen van de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel, maar dat vond Schreuder geen fout van de enkelvoudig Oranje-international.

"We stonden niet goed. Het gaat om de overname tussen Edson Álvarez en Jurriën Timber. Als Edson centraal blijft, blijven we twee-tegen-één staan. Maar goed, uiteindelijk doet Van Wolfswinkel het ook gewoon slim."

Top 5 Eredivisie 1. Feyenoord 15-34 (+22)

2. AZ 16-33 (+11)

3. Ajax 16-32 (+27)

4. PSV 15-31 (+22)

5. FC Twente 16-31 (+17)

Devyne Rensch kreeg in de 35e minuut rood nadat hij de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel had neergehaald. Foto: Pro Shots

'Tactische discipline was hoog'

Bijzonder was dat Ajax na de rode kaart minder kansen tegen kreeg. Ook Schreuder vond zijn ploeg met tien wél goed spelen. "De tactische discipline was heel hoog, we verdedigden goed en hadden goede kansen met Kenneth Taylor en nog andere counterkansen."

Toch was Schreuder niet ontevreden met een punt. "0-0 is normaal gesproken te weinig voor ons, maar het wedstrijdverloop gezien en gezien de rode kaart, moeten we daarmee kunnen leven."

Ajax heeft nu al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen in de Eredivisie en dat is voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt nu twee punten, maar de Rotterdammers spelen zondag nog uit tegen FC Groningen.

Eredivisie-speelronde 16 Heerenveen-AZ 0-2

Volendam-RKC 2-1

Ajax-Twente 0-0

Sparta-Excelsior 1-0

Zondag 12.15 uur: Vitesse-NEC

Zondag 14.30 uur: Go Ahead-Utrecht

Zondag 14.30 uur: Fortuna-PSV

Zondag 16.45 uur: Groningen-Feyenoord

Zondag 16.45 uur: Emmen-Cambuur

Aanbevolen artikelen