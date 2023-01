Ajax loot Twente in KNVB-beker, amateurclub gaat kwartfinales halen

Ajax is zaterdag bij de loting voor de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi gekoppeld aan FC Twente. De Amsterdammers spelen uit, terwijl PSV het thuis opneemt tegen FC Emmen en Feyenoord in de De Kuip NEC treft. Het is al zeker dat minimaal een amateurclub de laatste acht haalt.

Programma achtste finales KNVB-beker PSV-FC Emmen

FC Twente-Ajax

NAC-sc Heerenveen

Feyenoord-NEC

ADO Den Haag-Go Ahead Eagles

Spakenburg-Katwijk

AZ-FC Utrecht

De Graafschap-De Treffers

De amateurclub die de kwartfinales bereikt wordt Spakenburg of Katwijk en dan speelt De Treffers ook nog uit tegen De Graafschap. Het wordt de zesde keer dat een amateurclub de laatste acht haalt en de laatste keer was VVSB, dat in 2016 zelfs doorstootte tot de halve finales.

Spakenburg stuntte afgelopen donderdag door FC Groningen in de Euroborg met 2-3 te verslaan, terwijl Katwijk ten koste van SV Urk (0-3) doorging.

De speeldata voor de achtste finales van de KNVB-beker zijn 7, 8 en 9 februari. Het is nog niet bekend welke wedstrijd op welke dag gespeeld wordt.

Fotoserie: Alle KNVB-bekerwinnaars sinds 2000

'Twente-Ajax is een mooie wedstrijd'

Opvallend is dat FC Twente en Ajax zaterdagavond ook al tegenover elkaar stonden, maar dan in de Eredivisie. Het bleef 0-0 in de Johan ArenA. "Twente-Ajax is een mooie wedstrijd", reageerde Ajax-trainer Alfred Schreuder toen hij na afloop geconfronteerd werd met de bekerloting.

Ajax tegen FC Twente was deze eeuw ook al een keer de finale van het bekertoernooi. In 2011 was de club uit Enschede in De Kuip na verlenging met 3-2 te sterk voor de Amsterdamse club, die destijds onder leiding stond van Frank de Boer.

Feyenoord tegen NEC is een herhaling van de bekerfinale van 1994, die de Rotterdammers met 2-1 wonnen.

Aanbevolen artikelen