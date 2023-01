Zwalkend Ajax blijft na rode kaart Rensch ook tegen FC Twente zonder zege

Ajax is er zaterdag opnieuw niet in geslaagd te winnen in de Eredivisie. De zwalkende ploeg van Alfred Schreuder speelde in de topper in de Johan Cruijff ArenA tegen FC Twente lange tijd met tien man en mocht niet ontevreden zijn met 0-0.

Devyne Rensch kreeg in de 35e minuut rood omdat hij de doorgebroken FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel aan het shirt trok. De bezoekers hadden op dat moment al twee keer de paal geraakt via Václav Cerný en Michel Vlap. Na rust waren er minder grote kansen en werd opnieuw niet gescoord.

Ajax heeft nu al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen in de Eredivisie en dat is voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt nu twee punten, maar de Rotterdammers spelen zondag nog uit tegen FC Groningen.

AZ, dat zaterdag met 0-2 won bij sc Heerenveen, staat ook boven Ajax en PSV kan de regerend landskampioen dit weekend ook nog voorbijgaan. FC Twente staat vijfde.

Eredivisie-speelronde 16 Heerenveen-AZ 0-2

Volendam-RKC 2-1

Ajax-Twente 0-0

Sparta-Excelsior 1-0

Zondag 12.15 uur: Vitesse-NEC

Zondag 14.30 uur: Go Ahead-Utrecht

Zondag 14.30 uur: Fortuna-PSV

Zondag 16.45 uur: Groningen-Feyenoord

Zondag 16.45 uur: Emmen-Cambuur

Scheidsrechter Allard Lindhout trekt rood voor Devyne Rensch. Foto: Getty Images

Rensch per brancard van veld

Door de belabberde resultaten in de afgelopen maanden begon Ajax en in het bijzonder Schreuder onder grote druk aan het duel met Twente. Het leek bijna weer snel mis te gaan, maar tot twee keer toe ontsnapten de Amsterdammers. Na vijf minuten tikte oud-Ajacied Cerný een voorzet tegen de paal, waarna Twente een minuut later weer het aluminium raakte. Ditmaal was het Van Wolfswinkel die tegen de paal kopte.

FC Twente bleef voor rust sterker dan Ajax, dat met een kopbal van Davy Klaassen in de zeventiende minuut nog wel dicht bij de 1-0 was. In de 28e minuut kreeg Twente een derde grote kans. Van Wolfswinkel zette Vlap met een schitterend passje vrij voor het doel, maar die raakte de bal verkeerd.

Zo had Ajax geluk, tot het in de 35e achterin misging. Rensch trok de doorgebroken Van Wolfswinkel aan het shirt en kreeg rood van scheidsrechter Allard Lindhout. De verdediger kreeg daar weinig van mee, want hij werd bij het duel in het gezicht geraakt door de voet van Van Wolfswinkel en verliet per brancard het veld.

Michel Vlap kopt in de zesde minuut op de paal. Foto: Pro Shots

Fout Rulli wordt niet afgestraft

Met een man minder was het na rust knokken voor Ajax, dat met tien man zowaar iets meer controle leek te hebben. Ajax-keeper Gerónimo Rulli ging nog wel in de fout door dom balverlies te lijden, maar dat dat werd niet afgestraft. Na een uur redde de Argentijn op een vrije trap van Gijs Smal.

Aan de andere kant was er wel een grote kans voor Ajax. Kenneth Taylor kon ineens uithalen en de bal ging een half metertje naast het doel van Lars Unnerstall.

In de slotfase was er toch nog druk van Twente. Er kwamen wat kansjes, maar Rulli werd niet echt meer getest. Zo bleef het 0-0 en daarmee zijn de problemen voor Ajax en Schreuder nog lang niet voorbij.

Top 5 Eredivisie 1. Feyenoord 15-34 (+22)

2. AZ 16-33 (+11)

3. Ajax 16-32 (+27)

4. PSV 15-31 (+22)

5. FC Twente 16-31 (+17)

Met 0-0 leek zowel Ajax als FC Twente niet tevreden. Foto: Getty Images

Aanbevolen artikelen