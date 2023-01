Klopp maakt gehakt van Liverpool: 'Kan me geen slechtere wedstrijd herinneren'

Jürgen Klopp liet zaterdag geen spaan heel van Liverpool na de blamerende 3-0-nederlaag bij Brighton & Hove Albion in de Premier League. De coach van 'The Reds' begrijpt niet dat zijn ploeg zo door de ondergrens is gezakt.

"Het was slecht, erg slecht", concludeerde Klopp in gesprek met Engelse media. "Ik kan me geen echt geen slechtere wedstrijd van ons herinneren. Het was duidelijk dat één ploeg klaar was om een hele goede wedstrijd te spelen. De andere ploeg vocht met zichzelf."

Bij rust stond het nog 0-0 in het Amex Stadium, maar in de tweede helft ging het faliekant mis voor de ploeg van Premier League-debutant Cody Gakpo. Solly March scoorde twee keer in zes minuten en Danny Welbeck maakte de nederlaag van het gehavende Liverpool in de slotfase nog iets pijnlijker.

Klopp miste onder anderen Virgil van Dijk, Luis Díaz en Darwin Núñez tegen Brighton, maar de Duitser wilde dat niet als excuus aanvoeren. "Ja, we hebben personele problemen. Maar het team dat aan de aftrap stond, was absoluut niet slecht. We moeten creatief zijn met de opties die we voor handen hebben."

De spelers van Liverpool, onder wie Cody Gakpo, zijn aangeslagen na de zeperd tegen Brighton. Foto: Reuters

'Het was vreselijk om naar te kijken'

Mede door het geringe aantal opties besloot Klopp tegen Brighton op een iets andere manier te spelen. Hij kreeg daar al snel spijt van. "Ik wilde de formatie iets veranderen om het team te kunnen helpen. Heel soms ging dat goed, maar het werkte vaak niet omdat we de bal te snel verloren."

"Het is mijn verantwoordelijkheid dat we iets anders speelden dan normaal. De uitkomst was vreselijk om naar te kijken. We maken in meerdere wedstrijden dezelfde fouten: we winnen de belangrijke duels niet en we verliezen de bal te makkelijk", baalde Klopp.

De zorgen nemen nu in rap tempo toe voor Liverpool. De landskampioen van het seizoen 2019/2020 heeft niet alleen zestien punten minder dan koploper Arsenal, maar is ook zeven punten van de top vier verwijderd. Alleen de bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League.

"We moeten ons allemaal grote zorgen maken. We zitten op het dieptepunt, dus onszelf verbeteren kan niet al te moeilijk zijn", besloot Klopp op een cynische toon.

