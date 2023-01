AZ boekt zakelijke zege bij Heerenveen en staat voorlopig tweede in Eredivisie

AZ heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning geboekt op bezoek bij sc Heerenveen. De Alkmaarders wonnen met 0-2 in het Abe Lenstra Stadion en staan voorlopig op de tweede plaats in de Eredivisie.

Dani de Wit kopte AZ in de 33e minuut op voorsprong en een minuut na rust stond de eindstand op het scorebord. Tijjani Reijnders rondde een fraaie aanval af (2-0). Heerenveen kreeg in de 69e minuut nog wel een grote kans op de aansluitingstreffer, maar Amin Sarr zag zijn strafschop gekeerd worden door AZ-doelman Hobie Verhulst.

Voor Heerenveen is een fraaie reeks ten einde. De club uit Friesland, die achtste staat, had sinds 29 oktober niet meer verloren. Andries Noppert kreeg tegen AZ zijn eerste goals tegen in 2023, nadat hij vorige week zijn doel tegen RKC Waalwijk (0-0) schoon hield.

Na de teleurstellende 1-1 vorige week tegen Vitesse maakte AZ zaterdag in Heerenveen wel een overtuigende indruk. De Wit liet Oranjedoelman Andries Noppert in de 33e minuut met een kopbal kansloos, na een fraaie indraaiende voorzet van Jens Odgaard. De Alkmaarders hadden op dat moment al langer het initiatief.

Al na enkele minuten was Vangelis Pavlidis dicht bij de openingstreffer, maar Noppert wist de bal met enige moeite nog net voor de doellijn tegen te houden. Pas in de slotfase van de eerste helft werd Heerenveen wat dreigender. Onder meer Sarr en Pelle van Amersfoort waren met aardige schoten dicht bij de gelijkmaker.

De tweede helft was amper begonnen of AZ maakte de 0-2. Na een aanval met fraai combinatievoetbal gaf Reijnders de bal het laatste zetje, na een assist van Yukinari Sugawara. Daarmee leek het al bijna beslist, al kreeg Heerenveen in de 69e minuut nog een strafschop na een overtreding van Sam Beukema op Milan van Ewijk. Doelman Verhulst keerde de inzet van Sarr en zo bleef het 0-2 en dat was ook de eindstand.