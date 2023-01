FC Volendam zet opmars in Eredivisie voort met nipte zege op RKC Waalwijk

FC Volendam heeft de goede start van de tweede seizoenshelft in de Eredivisie zaterdag een passend vervolg gegeven. De ploeg van trainer Wim Jonk won voor eigen publiek met 2-1 van RKC Waalwijk.

Een week na de 0-3-zege bij SC Cambuur maakte FC Volendam ook een goede indruk tegen RKC, al stond het vizier in de eerste helft niet op scherp. Robert Mühren schoot na twintig minuten in kansrijke positie op de buitenkant van de paal en vlak daarna zag de Italiaan Gaetano Oristanio zijn inzet op de lat belanden.

Volendam mocht in de eerste helft overigens ook van geluk spreken. Derry Murkin werkte Julian Lelieveld naar de grond met een nogal onbesuisde sliding, maar de Engelse middenvelder kreeg slechts geel van scheidsrechter Bas Nijhuis. Tot blijdschap van de thuisploeg besloot de VAR niet in te grijpen.

Waar de thuisploeg kansen liet liggen, sloeg RKC in de 63e minuut wel toe. Mats Seuntjens klopte doelman Filip Stankovic met een hard en laag schot en maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen. Xavier Mbuyamba herstelde het evenwicht zes minuten later met een fraaie tegendraadse kopbal.

Volendam had na de gelijkmaker het betere van het spel en kreeg tien minuten voor tijd loon naar werken. Florent de Silva, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Olympique Lyonnais, werkte de bal in het dak van het doel na goed voorbereidend werk van Oristanio. Zo heeft Volendam in 2023 al meer competitiezeges geboekt dan in de eerste seizoenshelft.