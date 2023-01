AC Milan verspeelt weer punten in Serie A, Inter profiteert dankzij vroege goal

AC Milan heeft zaterdagavond opnieuw puntenverlies geleden in de Serie A. De regerend landskampioen vocht zich tegen middenmoter Lecce terug van een 2-0-achterstand, maar het was niet voldoende: 2-2. Internazionale profiteerde door thuis met 1-0 van Hellas Verona te winnen.

Na drie minuten spelen keek AC Milan al tegen een achterstand aan in Stadio Via del Mare. Théo Hernandez werkte een voorzet onfortuinlijk achter zijn eigen doelman. Twintig minuten later vergrootte Federico Baschirotto de marge naar twee door in de drukte de 2-0 binnen te koppen.

Het werd na rust weer spannend dankzij Rafael Leão, die keeper Ciprian Tatarusanu verraste met een schot uit een moeilijke hoek. Twintig minuten voor tijd kopte aanvoerder Davide Calabria de gelijkmaker binnen na goed doorkoppen van Olivier Giroud. De winnende treffer bleef daarna uit.

Het puntenverlies in Lecce is een nieuwe domper voor AC Milan. De ploeg van trainer Stefano Pioli gaf vorige week een voorsprong uit handen tegen AS Roma (2-2) en werd woensdag uitgeschakeld in de achtste finales van de Coppa Italia. Torino was na verlenging met 0-1 te sterk in San Siro.

In de Serie A staat AC Milan momenteel op de tweede plek, met een achterstand van negen punten op koploper Napoli. De ploeg uit Napels gaf vrijdagavond een galavoorstelling tegen Juventus: 5-1.

AC Milan knokte zich terug van een 2-0-achterstand, maar het was niet voldoende voor de overwinning. Foto: Getty Images

Inter wint dankzij snel doelpunt

Internazionale profiteerde van het puntenverlies van AC Milan door een benauwde overwinning te boeken. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won met 1-0 van laagvlieger Hellas Verona.

Lautaro Martínez zorgde al na drie minuten voor het enige doelpunt van de wedstrijd in Milaan. De Argentijn gleed uit, maar hij kon nog wel genoeg kracht achter de bal zetten om Lorenzo Montipò te kloppen.

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries aanschouwden dat doelpunt vanaf de bank. Van de twee Nederlanders mocht alleen Dumfries in de tweede helft invallen. De vleugelverdediger kwam in de 77e minuut het veld in voor Federico Dimarco.

Inter bezet de vierde plek in de Serie A en heeft nog maar een punt minder dan nummer twee AC Milan.

Top 4 Serie A 1. Napoli 18-47 (+30)

2. AC Milan 18-38 (+15)

3. Juventus 18-37 (+15)

4. Internazionale 18-37 (+14)

Lautaro Martínez schoot Internazionale naar de overwinning op Hellas Verona. Foto: Getty Images

