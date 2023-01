AC Milan verspeelt opnieuw punten in Serie A ondanks comeback na rust

AC Milan heeft zaterdagavond opnieuw puntenverlies geleden in de Serie A. De regerend landskampioen vocht zich tegen middenmoter Lecce terug van een 2-0-achterstand, maar het was niet voldoende: 2-2.

Na drie minuten spelen keek AC Milan al tegen een achterstand aan in Stadio Via del Mare. Théo Hernandez werkte een voorzet onfortuinlijk achter zijn eigen doelman. Twintig minuten later vergrootte Federico Baschirotto de marge naar twee door in de drukte de 2-0 binnen te koppen.

Het puntenverlies in Lecce is een nieuwe domper voor AC Milan. De ploeg van trainer Stefano Pioli gaf vorige week een voorsprong uit handen tegen AS Roma (2-2) en werd woensdag uitgeschakeld in de achtste finales van de Coppa Italia. Torino was na verlenging met 0-1 te sterk in San Siro.