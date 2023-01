Zwak Liverpool loopt bij Premier League-debuut Gakpo tegen nieuwe dreun aan

Delen via E-mail

Liverpool heeft zaterdag opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Jürgen Klopp verloor bij het Premier League-debuut van Cody Gakpo met 3-0 bij Brighton & Hove Albion waardoor het verder wegzakt op de ranglijst. Southampton deed zaterdag goede zaken in de strijd tegen degradatie door concurrent Everton met 1-2 te verslaan.

Twee weken geleden verloor Liverpool al met 3-1 van Brentford en tegen Brighton waren de cijfers dus nog pijnlijker. Vorig weekend eindigde het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers in 2-2 en daarin maakte Gakpo zijn basisdebuut.

Ook tegen Brighton mocht de Oranje-international starten, maar hij kon het verschil niet maken voor het zwakke Liverpool, dat tal van spelers mist door blessures. Virgil van Dijk ontbrak in het Amex Stadium door een hamstringkwetsuur. Gakpo maakte de negentig minuten vol in de aanval, die verder bestond uit Mohamed Salah en Alex Oxlade-Chamberlain.

Brighton maakte tegen Liverpool na rust het verschil, vooral dankzij Solly March. De middenvelder tekende in de 47e minuut voor de 1-0 en zes minuten later bracht hij de stand op 2-0. Negen minuten voor tijd bepaalde invaller Danny Welbeck de eindstand op 3-0. Joël Veltman stond alleen bij de derde goal binnen de lijnen, nadat hij in de 66e minuut mocht invallen van Brighton-trainer Roberto De Zerbi.