Ten Hag roemt United-optreden en snapt frustratie van City over gelijkmaker

Erik ten Hag is uiteraard in zijn nopjes met de 2-1-zege van Manchester United op Manchester City. De manager zag zijn team zaterdag een vrijwel foutloze derby spelen op Old Trafford.

Met de 6-3-nederlaag van oktober in het achterhoofd liet Ten Hag zijn ploeg voorzichtig beginnen. Erling Haaland en Kevin De Bruyne kregen geen centimeter ruimte en de thuisploeg liet veel mensen achter de bal.

"We speelden voor rust al goed. We verdedigden sterk en stichtten vaak gevaar vanuit de omschakeling. We waren halverwege echt tevreden", vertelde de manager na afloop in gesprek met BT Sport.

Na de hervatting kwam Manchester City opzetten, met de 0-1 van Jack Grealish tot gevolg. "We zaten er minder kort op in die fase. Zij hebben ook de kwaliteit om dat ene foutje dat we maakten af te straffen. Gelukkig is de spirit van dit team uitstekend. Iedereen blijft er altijd in geloven."

Manchester United ging erop en erover dankzij goals van Bruno Fernandes en Marcus Rashford. Over de gelijkmaker van de Portugees zal nog heel lang worden nagepraat. Rashford stond buitenspel in de aanloop naar de 1-1, maar toucheerde niet de bal. Volgens Manchester City-manager Josep Guardiola was er sprake van hinderlijk buitenspel.

"Het was verwarrend voor hun verdediging", zei Ten Hag over het meestbesproken moment van de derby. "De regels zeggen dat Marcus de bal niet raakte. Het is een grijs gebied. Maar ik snap ook de andere kant van het verhaal."

Manchester United wacht volgende week kraker tegen Arsenal

Omstreden gelijkmaker of niet, Manchester United is onder Ten Hag duidelijk bezig aan een opmars. De ploeg die in 2013 voor het laatst landskampioen werd, staat na een wisselvallig begin van het seizoen knap derde. Manchester City heeft maar één punt meer.

Volgens Bruno Fernandes heeft Ten Hag er vooral voor gezorgd dat Manchester United niet langer een verzameling individuen is. "We zijn nu echt een team. Dat was een aantal maanden geleden wel anders. Iedereen werkt keihard voor de ploeg en dat zie je terug op het veld."

Volgende week zondag gaat Manchester United op bezoek bij koploper Arsenal, maar eerst wacht woensdag een uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

