Ajax met Brobbey en Álvarez in topper tegen Twente, Bergwijn op de bank

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ajax begint zaterdag met Brian Brobbey, Jurriën Timber en Edson Álvarez in de basis aan de Eredivisie-topper tegen FC Twente. Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus zitten ook bij de selectie, maar zij zitten op de bank.

Brobbey is hersteld van een schouderblessure, die hem afgelopen woensdag van spelen afhield in de KNVB-bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch (0-2-zege). Timber en Álvarez misten het duel met de Keuken Kampioen Divisie-club omdat ze ziek waren.

Bij FC Twente kan trainer Ron Jans weer beschikken over Ramiz Zerrouki, die hersteld is van griep. Zerrouki wilde afgelopen week graag bij Feyenoord tekenen, maar Twente wil hem pas in de zomer verkopen. Ook Michel Vlap heeft een basisplaats en dat gaat ten koste van Sem Steijn.