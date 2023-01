Cynische Guardiola vindt dat gelijkmaker United niet had mogen tellen

Manchester City-manager Josep Guardiola vindt dat zijn team zaterdag ernstig is benadeeld tijdens de verloren derby tegen Manchester United. De Catalaanse coach vindt dat de 1-1 van Bruno Fernandes nooit geteld had mogen worden.

Marcus Rashford stond bij een 0-1-stand duidelijk in buitenspelpositie, maar raakte de bal niet. Bruno Fernandes deed dat wél en liet de gelijkmaker aantekenen. Vlak daarna maakte Rashford er 2-1 van, een klap waarvan Manchester City zich niet herstelde.

"Rashford leidde onze doelman en onze verdedigers af", zei Guardiola in gesprek met BT Sport. Volgens de Catalaan werd de arbitrage geïntimideerd door de atmosfeer op Old Trafford. "We weten waar we spelen."

Guardiola hecht niet al te veel waarde aan het resultaat. "Ach, de Premier League en de League Cup maken me niet veel uit. We hebben al zoveel gewonnen. Het is geen probleem. Het is ook geen probleem dat we al uit de League Cup liggen. Dat maakt niet uit. Het gaat erom hoe we spelen. Daar kijken we altijd naar."

Over het optreden van zijn ploeg was Guardiola zeker niet ontevreden. "Ik ben trots op mijn ploeg en op de persoonlijkheid die de spelers hebben getoond. Manchester United is hartstikke sterk in de omschakeling. Op die manier hebben ze ons afgestraft."

Nummer twee Manchester City blijft door de nederlaag steken op 39 punten, één meer dan Manchester United. Koploper Arsenal staat op 44 punten en speelt zondag nog tegen Tottenham Hotspur.

