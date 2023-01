Ten Hag en United zetten opmars voort dankzij spectaculaire comeback in derby

Delen via E-mail

Het Manchester United van trainer Erik ten Hag heeft zaterdag een memorabele editie van de derby tegen Manchester City gewonnen. 'The Red Devils' maakten in de slotfase mede dankzij een controversiële treffer een 0-1-achterstand goed: 2-1.

Door de zege nadert nummer drie Manchester United de stadgenoot tot op een punt: 38 om 39 punten. Arsenal leidt de dans in de Premier League met 44 punten. De Londenaren spelen zondag ook een derby, tegen Tottenham Hotspur. Begin oktober stond Manchester United nog zesde.

Alle doelpunten op Old Trafford vielen na rust. Manchester City kwam op voorsprong via Jack Grealish. De landskampioen leek het duel rustig uit te spelen, maar vergiste zich in de stootkracht van de thuisploeg.