Xavi gaat tegen Real voor eerste prijs als Barcelona-trainer: 'Betekent veel'

Xavi is erop gebrand om zondag de Spaanse supercup te winnen ten koste van aartsrivaal Real Madrid. De Spanjaard kan als trainer zijn eerste prijs winnen met de club, waarmee hij als speler grote successen vierde.

"We zijn erg gemotiveerd", zei Xavi zaterdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de finale. "Dit is een gouden kans om midden in het seizoen een prijs te winnen. Het zou veel voor ons betekenen. Maar we moeten ook niet vergeten dat Real Madrid erg sterk is."

FC Barcelona wacht sinds de onder Ronald Koeman gewonnen Copa del Rey in 2021 op een prijs. De 26-voudig landskampioen was vorig seizoen onder Xavi kansloos in de titelrace en werd in de strijd om de Spaanse beker, Spaanse supercup en Europa League vroegtijdig uitgeschakeld.

Deze jaargang lijkt alles anders bij de financieel kwakkelende grootmacht. Met onder anderen competitietopscorer Robert Lewandowski in de ploeg is FC Barcelona koploper in La Liga en bereikte de club donderdag de finale van de Spaanse supercup door Real Betis via penalty's te verslaan. In de Champions League werd Barça wel uitgeschakeld.

"Over winnen valt niet te onderhandelen bij Barcelona", zei Xavi, die als speler acht landstitels en vier keer de Champions League met Barça won. "We zijn hier om titels te winnen, dat is het doel. Het maakt wat dat betreft niet uit dat Real Madrid de tegenstander is."

Memphis Depay is bankzitter bij FC Barcelona, maar zou niet mogen vertrekken. Foto: Getty Images

Xavi wil Memphis niet kwijt

Xavi werd op zijn persconferentie ook gevraagd naar de transferperikelen rond Memphis Depay. De spits van het Nederlands elftal wordt de laatste dagen in verband gebracht met een transfer naar Atlético Madrid.

Volgens de laatste berichten in Spanje wil FC Barcelona zijn aanvaller niet verkopen aan een concurrent. Xavi wilde niet ingaan op namen, maar herhaalde dat hij in deze winterse transferperiode niemand kwijt wil. "En anders moet er een vervanger komen", zei hij.

Real Madrid-FC Barcelona wordt zondag om 20.00 uur gespeeld. De finale vindt plaats in de Saoedische hoofdstad Riyad. De Spaanse voetbalbond heeft het toernooi rond de Spaanse supercup aan Saoedi-Arabië verkocht.

Voor Real Madrid kan het één van de vele prijzen van dit seizoen worden. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti is in alle competities nog in de race voor de prijzen. In februari doet de titelhouder in de Champions League mee aan het WK voor clubs.

