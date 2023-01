FIFA opent disciplinair onderzoek naar wangedrag van wereldkampioen Argentinië

De FIFA is een disciplinair onderzoek gestart naar het wangedrag van wereldkampioen Argentinië in en rondom de WK-finale tegen Frankrijk. Dat heeft de disciplinaire commissie van de wereldvoetbalbond vrijdag bekendgemaakt

De FIFA meldt dat wordt gekeken naar aanstootgevend gedrag, het schenden van de fair play-regels en wangedrag van spelers en officials. Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek is afgerond en welke straffen de Argentijnse voetbalbond riskeert.

Argentinië kroonde zich vorige maand via penalty's ten koste van Frankrijk tot wereldkampioen, maar de eerste wereldtitel voor sterspeler Lionel Messi werd overschaduwd door het wangedrag van de Argentijnen in Qatar.

Doelman Emiliano Martínez vroeg na zijn heldenrol in de beslissende penaltyreeks in een kleedkamer met feestende spelers om een minuut stilte. "Want Mbappé is dood!", zong de keeper, die twee penalty's pakte, vervolgens. Kylian Mbappé was met drie doelpunten de grote man aan Franse zijde in de legendarische WK-finale (3-3).