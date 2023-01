Herstelde Haller scoort alweer: 'Dit is het beste gevoel dat er is'

Sébastien Haller is dolgelukkig dat hij alweer heeft gescoord voor Borussia Dortmund. De spits was vanwege een behandeling aan teelbalkanker een half jaar uitgeschakeld en scoorde vrijdag in Málaga alweer drie keer in de oefenwedstrijd tegen FC Basel (6-0).

"Dit is het beste gevoel wat er is: terugkomen, doelpunten maken, het team helpen en elke dag verbetering in je lichaam voelen. Ik had niets beter kunnen wensen", zegt Haller op de site van Borussia Dortmund.

Haller kwam in de zestigste minuut binnen de lijnen in een oefenwedstrijd die 120 minuten zou duren. De aanvaller, die afgelopen zomer voor 31 miljoen euro werd overgenomen van Ajax, benutte in de 81e minuut een penalty. Vervolgens maakte hij in een tijdsbestek van zeven minuten ook de 5-0 en 6-0.

"Dat iedereen zo blij voor me was, getuigt van onze teamgeest. Wat er ook gebeurt op het veld, we vergeten niet dat we allemaal mensen zijn en elkaar steunen. Mijn ploeggenoten weten dat ik het niet makkelijk heb gehad. Het doet me goed dat iedereen zo blij voor me was. Ik hoop dat ik nog meer doelpunten voor ze kan maken."

Voor Haller was het zijn tweede officieuze wedstrijd na de diagnose, die vlak na zijn transfer van Ajax naar Dortmund volgde. Dinsdag maakte hij in de oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf zijn rentree. Hij speelde toen een kwartier.

Met Haller bereidt Borussia Dortmund zich momenteel in Spanje voor op de tweede seizoenshelft. 'Die Borussen' hervatten de Bundesliga volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Augsburg. Dortmund begint als de teleurstellende nummer zes van de competitie aan het beslissende deel van het seizoen.

