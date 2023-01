Wervelend Napoli vernedert Juventus en verstevigt koppositie in Serie A

Napoli heeft vrijdag een belangrijke stap richting de landstitel gezet. De koploper van de Serie A maakte in het eigen Stadio Diego Armando Maradona gehakt van nummer drie Juventus: 5-1.

Juventus was juist bezig aan een sterke reeks. De club uit Turijn won de laatste acht duels in de Serie A zonder een goal te incasseren, maar tegen Napoli ging het dus hard mis. De laatste keer dat Juventus vijf treffers om de oren kreeg in de Italiaanse competitie was in mei 1993 (5-1 tegen Pescara).