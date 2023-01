Weghorst dolblij met transfer: 'Fantastisch dat ik het shirt van United mag dragen'

Delen via E-mail

Wout Weghorst kan niet wachten om in actie te komen voor Manchester United. De spits, die vrijdag zijn huurtransfer van Burnley naar de Engelse topclub afrondde, voelt zich bevoorrecht het befaamde rode shirt te gaan dragen.

"Het voelt als een voorrecht om me aan te sluiten bij deze club", laat Weghorst op de site van United weten. "Het is een fantastisch gevoel om dit beroemde rode shirt te dragen."

De dertigjarige Oranje-international constateert dat de ploeg van Erik ten Hag gedurende het seizoen veel progressie heeft geboekt. Na een slechte seizoenstart staan 'The Red Devils' vierde in de Premier League.

Weghorst werd door Burnley voor een jaar verhuurd aan Besiktas, maar die overeenkomst werd deze week ontbonden toen United zich meldde. Hoewel Besiktas in eerste instantie tegenstribbelde, verhuist de aanvaller toch van Istanboel naar Manchester.

Directeur voetbal John Murtough ziet in Weghorst een flinke versterking voor United. "Wout heeft in zijn carrière altijd gescoord, in verschillende Europese competities. Zijn kwaliteiten geven een extra dimensie aan onze selectie", vertelt Murtough.