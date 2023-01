Advocaat wint weer met ADO, razendsnelle rode kaart Jong Ajax-invaller Viereck

Dick Advocaat heeft vrijdag met ADO Den Haag opnieuw een overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenaars wonnen thuis met 2-1 van MVV Maastricht, terwijl Jong Ajax met negen spelers onderuitging bij De Graafschap. In dat duel viel een opmerkelijke rode kaart.

ADO, dat bedroevend aan het seizoen begon, won een week geleden al bij FC Dordrecht (0-1). Afgelopen dinsdag werd Kozakken Boys ook nog eens verslagen in de KNVB-beker. Tegen MVV grepen de Hagenaars opnieuw de volle buit.

Zo kent ADO een uitstekend begin van 2023, terwijl MVV na een prima eerste seizoenshelft steeds minder goed presteert. Thomas Verheydt zette ADO in het Bingoal Stadion al na tien minuten op voorsprong, waarna de Belg Koen Korstons vlak voor rust voor MVV een penalty benutte.

Het leek 1-1 te blijven, maar in de 89e minuut maakte Tyrese Asante de winnende goal voor de ploeg van Advocaat, die stijgt van de vijftiende naar de dertiende plaats. MVV staat derde.

KKD-speelronde 20 Vrijdag: Roda JC-TOP 1-1

Vrijdag: Helmond Sport-NAC 2-2

Vrijdag: ADO-MVV 2-1

Vrijdag: De Graafschap-Jong Ajax 3-0

Vrijdag: Telstar-Jong AZ 1-0

Zondag 12.15 uur: Almere City-Willem II

Zondag 14.30 uur: Heracles-PEC

Maandag 20.00 uur: TOP-Jong AZ

Maandag 20.00 uur: Eindhoven-Den Bosch

Maandag 20.00 uur: Jong Utrecht-Dordrecht

Maandag 20.00 uur: Jong PSV-VVV

Jong Ajax-speler Kristian Hlynsson is het niet eens met de rode kaart. Foto: Getty Images

Omstreden rood Hlynsson, razendsnel rood Viereck

Jong Ajax kende mede door twee opmerkelijke rode kaarten een slechte avond bij De Graafschap (3-0). Kristian Hlynsson werd in de 42e minuut weggestuurd door scheidsrechter Luuk Timmer na een duel met Robin Schouten, al leek er weinig aan de hand.

In de zestigste minuut kreeg Jong Ajax via Neal Viereck een tweede rode kaart. De achttienjarige verdediger maakte dertig seconden na zijn invalbeurt een overtreding op Camiel Neghli, die op weg was naar het Amsterdamse doel, al waren er meer spelers in de buurt.

Op het moment van de bijzondere rode kaart van Viereck leidde De Graafschap met 1-0 door een goal van Charlison Benschop. Tegen negen man liep de thuisclub uit naar 3-0 via opnieuw Benschop en de achttienjarige invaller Devin Haen.

Top 6 Keuken Kampioen Divisie 1. Heracles 19-44 (+33)

2. PEC Zwolle 18-41 (+23)

3. MVV 19-34 (+6)

4. Eindhoven 19-33 (+7)

5. Almere 19-32 (+5)

6. VVV 19-32 (+2)

Neal Viereck kreeg dertig seconden na zijn invalbeurt een rode kaart. Foto: Pro Shots

Ook rood voor zoon bondscoach Koeman

Ook bij Telstar-Jong AZ viel een opvallende rode kaart. Telstar-keeper Ronald Koeman, de zoon van Oranje-bondscoach Ronald Koeman, kon in de 75e minuut gaan douchen nadat hij uit zijn doel was gekomen, de bal miste en met een keiharde tackle Nick Koster neerhaalde. Telstar won wel. Glynor Plet maakte in de achtste minuut de enige goal van de wedstrijd in het BUKO Stadion.

Roda JC pakte in de vijfde minuut van de extra tijd toch nog een punt in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss (1-1). Romano Postema tekende voor de gelijkmaker, nadat Richonell Margaret de Brabanders in de derde minuut uit een penalty op voorsprong had gezet.

Interim-trainer Ton Lokhoff speelde met NAC Breda gelijk bij Helmond Sport (2-2). Voor NAC scoorden Jort van der Sande en Odyysseus Velanas. Tussendoor waren Eros Maddy en Martijn Kaars trefzeker voor Helmond Sport.

Telstar-keeper Ronald Koeman verlaat het veld na zijn rode kaart. Foto: Pro Shots

