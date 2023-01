Excentrieke directeur Pieter de Waard stopt na zeventien jaar bij Telstar

Pieter de Waard stopt per 1 juli als algemeen directeur en bestuursvoorzitter van Telstar. De Waard was sinds oktober 2006 werkzaam bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie en is daarmee de langstzittende voorzitter in het Betaalde voetbal.

De 62-jarige De Waard vindt het na zeventien jaar tijd voor een nieuwe invulling van zijn leven. "Er zal wel wat aan de hand zijn denken anderen", zegt De Waard vrijdag in een verklaring. "En dat is zo. Ik ben het namelijk zat. Ik ben het zat om te twijfelen of mijn toegevoegde waarde kan voortduren. Twijfelen aan mijn houdbaarheidsdatum. Twijfel of ik de aangewezen persoon ben om de club nóg verder te brengen.

"Maar wat het zwaarst weegt is dat ik mijzelf wil bevrijden van de enorme verantwoordelijkheid die ik, dag in dag uit, voel als het om het welzijn van onze club gaat", vervolgt hij. Zeventien seizoenen zorg voelen, en daardoor te vaak op de rand functioneren, ik wil het niet meer."

De Waard viel als Telstar-bestuurder op door zijn kleurrijke verschijning en bijzondere uitspraken in de media. Hij stelde zich in 2019 kandidaat om voorzitter te worden van de KNVB. Uiteindelijk werd Just Spee de opvolger van Michael van Praag.

Pieter de Waard in 2021 met zijn partner voor de ingang van het stadion van Telstar. Foto: ANP

'Op geen enkele manier voor de voeten lopen'

Telstar kon onder het bewind van De Waard nooit de Eredivisie bereiken. De club uit Velsen-Zuid eindigde sinds 2006 bijna altijd in het rechterrijtje van de Eerste Divisie. De raad van commissarissen van Telstar gaat de komende periode op zoek naar een opvolger voor De Waard, die zich niet met dat proces zal bemoeien.

"De club zal onder leiding van de volgende directeur ongetwijfeld veranderen, zoals het na mijn start ook anders ging. De nieuwe eindverantwoordelijke wil ik op geen enkele manier voor de voeten lopen. De mogelijke veranderingen wil ik niet van dichtbij meemaken, niet in de weg staan en zelfs die verdenking wil ik niet laden. Wegblijven, zeker in aanvang, is daarom het beste, voor de nieuwe directeur, voor de club en ook voor mij."

Telstar klom vrijdag naar de tiende plek in de competitie door een 1-0-zege op Jong AZ. Glynor Plet maakte al vroeg in de wedstrijd de enige treffer.

