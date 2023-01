Blind maakt eerste minuten voor Bayern in spectaculair oefenduel met Salzburg

Daley Blind heeft vrijdagavond zijn officieuze debuut voor Bayern München gemaakt. De 99-voudig international deed als centrale verdediger een half uur mee in het oefenduel met Red Bull Salzburg, waar maar liefst acht doelpunten vielen (4-4).

Tegen de Oostenrijkse landskampioen stond van de Nederlanders onder contract bij Bayern München alleen Ryan Gravenberch in de basis. Blind startte op de bank, Matthijs de Ligt ontbrak met een lichte blessure en Noussair Mazraoui is langere tijd uitgeschakeld vanwege een ontstoken hartzakje.

Met nieuw elan stelde Bayern via Arijon Ibrahimovic en Coman orde op zaken: 3-3. Hierna wist Blind zich in de slotfase in aanvallend opzicht te onderscheiden: de linkspoot zette in de 88e minuut de aanval op waaruit mede-invaller Mathys Tel de 4-3 wist te maken. Dit leek ook de eindstand te worden, maar Okafor maakte in de slotfase de achtste goal van de wedstrijd: 4-4.