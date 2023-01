Haller maakt binnen zeven minuten hattrick voor Dortmund in oefenduel

Sébastien Haller heeft vrijdag een hoofdrol gespeeld in zijn tweede officieuze wedstrijd voor Borussia Dortmund. De Ivoriaanse spits, die een half jaar uit de roulatie lag vanwege teelbalkanker, maakte een hattrick in het oefenduel met FC Basel (6-0).

De oefenwedstrijd in Spanje had een opzet van vier kwarten van een half uur. Haller kwam na een uur spelen in het veld. Mede door een benutte penalty verdubbelde de spits in een tijdsbestek van zeven minuten de voorsprong van 3-0 naar 6-0.