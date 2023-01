PSV-trainer Van Nistelrooij bezorgd over interesse Chelsea in Madueke

Ruud van Nistelrooij maakt zich zorgen over de interesse van Chelsea in Noni Madueke. Cody Gakpo vertrok eerder deze transferperiode naar Liverpool en de PSV-trainer wil niet nog een aanvaller kwijtraken.

"Ik weet dat er interesse is, maar als trainer wil je liever je beste spelers behouden", zei Van Nistelrooij vrijdag op een persconferentie, waarbij onder andere het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf aanwezig waren. "Er kunnen situaties ontstaan waarbij clubs met een aanbieding komen, die niet tegen te houden is."

Het is voor het eerst dat Van Nistelrooij spreekt over de interesse voor Madueke, al noemde de trainer daarbij niet de naam van Chelsea. Volgens diverse media zien de Londenaren de twintigjarige Engels jeugdinternational deze winter als serieuze optie.

Als het aan Van Nistelrooij ligt, blijft Madueke bij PSV. Maar dat lijkt niet zeker. "Het is zorgelijk. We moeten kijken of we hem kunnen behouden. Daar hoop ik heel erg op. Daar moeten we alles aan doen."