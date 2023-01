Van de Beek komt door zware knieblessure dit seizoen niet meer in actie

Delen via E-mail

Donny van de Beek komt vanwege zijn zware knieblessure dit seizoen niet meer in actie bij Manchester United. Dat bevestigde trainer Erik ten Hag vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de stadsderby tegen Manchester City.

Van de Beek liep de blessure op tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Bournemouth (3-0) op 3 januari. De middenvelder kwam hard in botsing met voormalig Feyenoorder Marcos Senesi en verliet aangeslagen het veld.

De exacte diagnose van de knieblessure is nog niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het om een gescheurde kruisband.

Van de Beek maakte in 2020 voor 39 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United, maar groeide op Old Trafford niet uit tot een vaste waarde. De middenvelder kwam in 2,5 jaar tot zestig wedstrijden voor United, het merendeel als invaller.