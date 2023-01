Einde griepgolf bij Ajax: Berghuis, Bergwijn, Timber en Álvarez trainen weer

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De griepgolf bij Ajax lijkt voorbij. Trainer Alfred Schreuder had op de training van vrijdag, een dag voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente, weer de beschikking over de spelers die de afgelopen dagen ziek waren.

Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Mohammed Kudus, Jurriën Timber en Edson Álvarez verschenen allemaal op het veld, zo is te zien in een filmpje van Ajax. Ze lijken daarmee klaar voor het duel met Twente.

Brian Brobbey viel tegen NEC uit met een schouderblessure en ontbrak daardoor ook tegen Den Bosch. De spits hervatte woensdag de looptraining. Het is niet duidelijk of hij zaterdag kan spelen. Lorenzo Lucca verving hem in Den Bosch.