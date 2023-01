Manchester City-speler Mendy grotendeels vrijgesproken in verkrachtingszaak

Benjamin Mendy is vrijdag grotendeels vrijgesproken in een geruchtmakende verkrachtingszaak. De verdediger van Manchester City was door vijf vrouwen aangeklaagd na lockdownfeestjes in zijn landhuis in het Engelse Cheshire.

De 28-jarige Mendy werd door de rechtbank van Chester vrijgesproken van zes gevallen van verkrachting en een van aanranding. Er volgt nog wel een tweede strafproces, omdat de jury in twee andere gevallen niet tot een unaniem oordeel kwam. Volgens Engelse media was Mendy emotioneel bij het horen van het vonnis.

De voormalig Frans international werd in augustus 2021 opgepakt nadat hij door verschillende vrouwen was beschuldigd van verkrachting. Dat zou zijn gebeurd tussen oktober 2020 en augustus van dat jaar. De vrouwen waren boven de achttien jaar. Na een half jaar in voorlopige hechtenis werd Mendy op borgtocht vrijgelaten.

Mendy erkende dat hij seks met de vrouwen had gehad, maar zei dat dit met wederzijdse instemming was. Dit gebeurde tijdens illegale feesten tijdens de coronaperiode. Een vriend van Mendy zou de vrouwen meegebracht hebben. De man werd eveneens aangeklaagd voor verkrachting, maar is ook vrijgesproken.

Mendy was voor de strafzaak een van de grote sterren van Manchester City. De club nam de linksback in 2017 voor zo'n 60 miljoen euro over van AS Monaco. Daarmee werd hij destijds de duurste verdediger ooit. Een jaar later werd hij met Frankrijk wereldkampioen.

Het contract van Mendy bij Manchester City loopt op 30 juni af. De Premier League-club weigert commentaar te geven op de vrijspraak. De club heeft Mendy sinds zijn arrestatie voor onbepaalde tijd geschorst. Op 15 augustus 2021 speelde hij zijn laatste wedstrijd.

Aanbevolen artikelen