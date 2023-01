Werkman enige blije Groninger bij bekerstunt Spakenburg: 'Nu maar naar De Kuip'

Koos Werkman was donderdagvond een van de weinige blije Groningers in de Euroborg, waar FC Groningen op pijnlijke wijze onderuitging tegen de amateurs van Spakenburg (2-3). Uitgerekend de voormalig FC Groningen-speler was een van de uitblinkers bij de bezoekers.

Toen Werkman drie jaar geleden in de beker in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA speelde, dacht hij dat hij dat nooit meer zou overtreffen. Tot hij donderdag in zijn geboortestad Groningen stond te feesten na de stunt in de Euroborg.

In Groningen was hij onderdeel van een van de grootste stunts uit de bekerhistorie. Bovendien werd hij verkozen tot man van de wedstrijd tegen de club waar hij in de jeugd met onder anderen Virgil van Dijk samenspeelde. Hij zat onder trainer Ron Jans zelfs meerdere keren op de bank, maar tot een debuut in het eerste elftal kwam het nooit.

Het waren heel andere tijden in Groningen. De 'Trots van het Noorden' deed mee om de Europese tickets en vanwege de lange wachtrij voor de seizoenkaarten werd er zelfs gesproken over een derde ring op de Euroborg. "Als je dan ziet waar ze nu staan, vind ik dat wel pijnlijk", zegt Werkman.

Ondanks de vele problemen bij zijn vorige club had Werkman in eerste instantie niet het idee dat Groningen te verslaan was. "Dat wordt vooraf wel benoemd. Maar ook dan weet je dat je gewoon verliest als zij hun normale niveau halen."

De eindstand in de Euroborg. Foto: Pro Shots

Om 4.15 uur thuis, maar toch weer aan het werk

De stunt zorgde net als bij De Treffers, dat een dag eerder won van SC Cambuur, voor doldwaze taferelen. Allereerst in de busreis naar huis en vervolgens bij thuiskomt in Spakenburg. Daar stonden rond 2.00 uur honderden fans klaar om de sensationele overwinning te vieren.

Uiteindelijk stak Werkman rond 4.15 uur de sleutel in de voordeur van zijn huis. Enkele uren later was hij alweer aan het werk als relatiemanager bij een marketingbureau. "Helaas had ik een aantal afspraken die ik niet kon verzetten", zegt hij.

Zaterdag reist hij samen met een deel van de selectie naar de studio van ESPN, om samen met De Treffers getuige te zijn van de loting. De zender had De Treffers al uitgenodigd om te helpen bij de loting. "Ze dachten dat zij de grootste verrassing zouden zijn. Maar dat hadden ze mooi mis", zegt Werkman lachend.

Wie Werkman in de achtste finales hoopt te treffen? "Ik ben met FC Groningen al erg verwend en weet niet of ik nog meer te wensen heb. Maar ik wil nog wel in De Kuip spelen. En anders moet het een mooie thuiswedstrijd worden."

