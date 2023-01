Moeizaam scorend FC Emmen haalt spits Darfalou terug naar Eredivisie

In de persoon van Oussama Darfalou heeft FC Emmen vrijdag de eerste winterse versterking gepresenteerd. De spits maakt transfervrij de overstap naar de Drentse club.

Darfalou is een oude bekende van technisch manager Mike Willems, die eerder deze maand begon aan zijn nieuwe functie. Het tweetal werkte samen bij PEC, waar Darfalou in elf Eredivisie-wedstrijden tot twee doelpunten kwam. In totaal speelde hij tot dusver 94 wedstrijden in de Eredivisie.