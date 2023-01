Ongeloof bij Groningen na bekerafgang: 'Moeten ons de ogen uit de kop schamen'

FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik wist donderdagavond nauwelijks woorden te vinden voor de bekerblamage tegen de amateurs van Spakenburg (2-3). Volgens de verdediger moet de Eredivisionist zich "de ogen uit de kop schamen".

"We laten onze trainer en ook onze fans keihard in de steek. Als je ziet hoeveel mensen er op hun donderdagavond naar deze wedstrijd komen, dan snap ik hun frustratie volledig. Ik vind het schandalig", liep Te Wierik leeg voor de camera van RTV Noord.

"Voor de jongens van Spakenburg is het leuk, maar wij moeten ons de ogen uit onze kop schamen", vervolgde de dertigjarige Te Wierik. "Deze komt keihard aan. Zo heb ik nog nooit een wedstrijd verloren. Ik heb op dit moment nog geen idee hoe ik zo in slaap ga vallen."

Voor Te Wierik en zijn ploeggenoten is er weinig tijd om te treuren, want zondag wacht alweer het volgende duel. Dan komt koploper Feyenoord op bezoek bij de Groningen, dat dit Eredivisie-seizoen pas drie wedstrijden won.

Groningen staat door de matige resultaten maar net boven de degradatiestreep in de Eredivisie. "We moeten het heel snel gaan repareren nu, want anders zakken we verder weg in het moeras. Dan wordt het heel lastig om eruit te komen."