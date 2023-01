Slot wil snel nieuwe spelers bij Feyenoord: 'Nu moet ik de beloften bellen'

Arne Slot vindt dat er in de achterhoede en op het middenveld snel versterkingen nodig zijn bij Feyenoord. Na het geblesseerd uitvallen van Dávid Hancko in het bekerduel met PEC Zwolle (3-1) kon de trainer donderdag alleen maar concluderen dat de spoeling nu te dun is.

Het uitvallen van Hancko was het enige smetje op de bekeravond van Feyenoord, dat al langere tijd niet kan beschikken over Gernot Trauner. Slot heeft momenteel nog maar twee opties centraal achterin: Jacob Rasmussen en Lutsharel Geertruida.

"Ik zal morgen toch de beloften moeten bellen dat er iemand aan moet sluiten, want we hebben geen verdedigers meer over", zei de 44-jarige Slot na afloop voor de camera van ESPN.

Slot kon kort na het bekerduel nog niet zeggen of Hancko langere tijd uit de roulatie is. De Slowaak verliet het veld met veel pijn aan zijn schouder. "Het kan een zenuw zijn, waarin hij even geen gevoel meer had. Maar het kan ook een spier of band zijn. Dat laatste zou minder positief zijn."

Dávid Hancko viel met veel pijn uit. Foto: ANP

'De aantallen zijn licht problematisch'

Ook op het middenveld hoopt de trainer - ondanks het feit dat Mats Wieffer zich met een goal en een assist liet zien tegen PEC - snel een nieuwe speler te verwelkomen. "Die wens heeft niets te maken met de kwaliteiten van Mats, maar met de aantallen", zei Slot.

"Want als Mats als verdedigende middenvelder was uitgevallen, had daar een speler achter gezeten die al drie jaar als aanvallende middenvelder of linksbuiten speelt, namelijk Mo Taabouni. En datzelfde geldt voor Orkun Kökçü. De aantallen zijn gewoon licht problematisch."

Door de winst op PEC Zwolle gaat Feyenoord zaterdag in de koker voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Komende zondag gaat de koploper van de Eredivisie in de competitie op bezoek bij FC Groningen.

