Barcelona klopt Betis via strafschoppen en treft Real Madrid in finale Supercup

FC Barcelona heeft zich donderdag in Saoedi-Arabië geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. De ploeg van trainer Xavi won via strafschoppen van Real Betis, nadat 120 minuten voetbal in 2-2 waren geëindigd. In de finale wacht aartsrivaal Real Madrid.

Robert Lewandowski zette Barcelona voor rust op voorsprong door uit de rebound raak te schieten. Dat leek lang de winnende goal in het Koning Fahdstadion in hoofdstad Riyad, tot Nabil Fekir dertien minuten voor tijd de gelijkmaker in de hoek werkte.

Er volgde een verlenging en ook daarin hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Ansu Fati bracht de Catalanen met een fraaie knal weer aan de leiding, maar Loren Morón zorgde met een technisch hoogstandje voor de 2-2. Hij werkte de bal met een hakje over de doellijn.

De penaltyreeks moest een beslissing brengen. De Catalanen waren daarin feilloos, terwijl Juanmi en William Carvalho namens Betis faalden.

Basisplaats De Jong, Memphis op de bank

Bij Barcelona werd basisspeler Frenkie de Jong na een uur gewisseld. Memphis Depay, die op weg naar Atlético Madrid lijkt, bleef op de bank. Namens Betis kreeg oud-PSV'er Andrés Guardado in de verlenging een rode kaart.

De Supercup is een toernooi in Saoedi-Arabië voor vier Spaanse ploegen. De deelnemers zijn de regerend landskampioen, de nummer twee van de stand, de bekerwinnaar en de verliezend bekerfinalist. Het toernooi bestaat drie jaar. Athletic Club was vorig jaar de winnaar.

Real Madrid plaatste zich woensdag voor de finale door via strafschoppen af te rekenen met Valencia. De eindstrijd staat zondag op het programma.

